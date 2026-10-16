Региональные соревнования по военно-прикладным дисциплинам прошли в Ногинске

14 октября на базе Центра допризывной подготовки молодежи (Дом Юнармии) Богородского городского округа состоялись масштабные региональные соревнования. Организатором мероприятия выступил «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи».

На одной площадке встретились 40 команд из 29 муниципальных округов Московской области. Программа соревнований включала как теоретические, так и практические дисциплины: стрельба из пневматической винтовки, военизированная эстафета и полоса препятствий, надевание ОЗК и противогаза, этап «Одень бойца спецназа», знание истории Великой Отечественной войны, этап «Оружие Победы», оказание первой помощи и тактическая медицина, разборка и сборка автомата, переноска боеприпасов.

В организации и судействе мероприятия активное участие приняли руководитель и члены Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа. Их боевой опыт и наставничество стали особенно ценными для юных участников.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Солнечногорска. Второе место — у Центра образования № 21 Богородского городского округа. Третье место завоевала команда из Балашихи.