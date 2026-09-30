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    Медиаконкурс «Содружество талантов» провели в техникуме в Шатуре

    Фото: Министерство образования Московской области

    С 10 по 27 сентября 2024 года на базе Шатурского энергетического техникума прошел Открытый Международный медиаконкурс профессионального и творческого мастерства «Содружество талантов: от традиций к технологиям». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В мероприятии приняли участие более 50 конкурсантов из 15 ведущих колледжей и техникумов России, а также образовательных организаций Республики Беларусь и Республики Казахстан.

    Работы оценивали в трех номинациях: «PRO-единство», посвященной сохранению национального культурного кода, «Нейродружба», где участники демонстрировали навыки работы с алгоритмами искусственного интеллекта и нейросетями, и «По велению сердца», ориентированной на эмоциональную выразительность и социальные смыслы в медиаконтенте.

    Призовые места в номинациях «PRO-единство» и «По велению сердца» заняли студенты Шатурского энергетического техникума и колледжа «Коломна».

    Организатором конкурса выступило Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Шатурский энергетический техникум».

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