Медиаконкурс «Содружество талантов» провели в техникуме в Шатуре

С 10 по 27 сентября 2024 года на базе Шатурского энергетического техникума прошел Открытый Международный медиаконкурс профессионального и творческого мастерства «Содружество талантов: от традиций к технологиям». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие более 50 конкурсантов из 15 ведущих колледжей и техникумов России, а также образовательных организаций Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Работы оценивали в трех номинациях: «PRO-единство», посвященной сохранению национального культурного кода, «Нейродружба», где участники демонстрировали навыки работы с алгоритмами искусственного интеллекта и нейросетями, и «По велению сердца», ориентированной на эмоциональную выразительность и социальные смыслы в медиаконтенте.

Призовые места в номинациях «PRO-единство» и «По велению сердца» заняли студенты Шатурского энергетического техникума и колледжа «Коломна».

Организатором конкурса выступило Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Шатурский энергетический техникум».