Началось восстановление пострадавшего от атаки БПЛА дома в Жуковском

Подрядчик Фонда капитального ремонта приступил к восстановлению дома № 62 на улице Гагарина, пострадавшего в результате атаки БПЛА. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы и обследуют поврежденные конструкции.

В доме № 62 по улице Гагарина начались работы по восстановлению после повреждений, полученных в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Подрядная организация, привлеченная Фондом капитального ремонта Московской области, приступила к подготовительному этапу.

На объекте ведутся завоз материалов, монтаж строительных лесов, обустройство строительного городка и инструментальный обмер поврежденных конструкций в местах общего пользования.

Ранее дом находился на специальном счете капитального ремонта. Для организации восстановительных работ были внесены изменения в постановление Правительства Московской области, благодаря которым Фонд капитального ремонта смог выступить заказчиком работ и заключить договор с подрядчиком.

В ближайшее время начнутся работы по замене лифтового оборудования в 7-м подъезде. Кроме того, для жителей дома проведут встречу с представителями подрядных организаций, где представят план выполнения всех работ.

После атаки в доме уже были проведены первоочередные мероприятия: демонтированы поврежденные элементы фасада, убраны мусор и осколки, выполнены необходимые охранные работы.

Материальную помощь получили 48 жителей, еще 10 человек получили компенсацию на аренду жилья. Выплаты за поврежденные автомобили произведены 33 собственникам. Также продолжается замена окон.

Для жителей организована бесплатная парковка вдоль улицы Гагарина и создан чат для оперативного взаимодействия с представителями администрации и подрядчиков.