Более 80 фигуристов вышли на лед в день открытия сезона в Волоколамске

В ледовом дворце «Лидер» состоялось открытие сезона 2026–2027 по фигурному катанию. На лед вышли 84 юных спортсмена в возрасте от 4 до 15 лет, представившие показательные программы и контрольные прокаты.

26 сентября в ледовом дворце «Лидер» прошли мероприятия, посвященные старту нового сезона по фигурному катанию.

Свои программы зрителям представили воспитанники спортивной школы «Гвардия» и Дворца спорта «Лама». Юные фигуристы продемонстрировали технику скольжения, элементы и трюки, над которыми работали во время тренировок.

В контрольных прокатах приняли участие 84 спортсмена в возрасте от 4 до 15 лет. Для тренера Ульяны Морозовой выступления стали возможностью оценить уровень подготовки воспитанников и их готовность к предстоящим соревнованиям.

Поздравить фигуристов с началом сезона пришла председатель Совета депутатов Волоколамского округа Татьяна Шаргаева. Она отметила вклад тренера в развитие юных спортсменов и пожелала ребятам новых успехов, уверенности и достижения поставленных целей.

Новый сезон стал для воспитанников спортивных школ началом очередного этапа подготовки и новых стартов.