Подмосковный врач Мишин предостерег от лечения грыж при помощи бандажа и мазей

Грыжа представляет собой дефект мышечного каркаса, через который внутренние органы выпячиваются под кожу.

«В хирургическое отделение поступают пациенты, в том числе и молодого возраста и те, чья жизнь не сопряжена с регулярным поднятием тяжестей. Но самое печальное: как заведующий хирургическим отделением я ежедневно сталкиваюсь с ситуацией, когда пациенты годами откладывают визит к врачу из-за кажущейся им „безобидной“ шишки на животе, а потом поступают на экстренную операцию с ущемлением грыжи», — отметил Дмитрий Мишин.

Главная угроза патологии — ущемление, ведущее к некрозу тканей и требующее экстренного вмешательства. Бандажи или мази не могут устранить дефект.

«Современный подход к лечению грыж передней брюшной стенки — только хирургия. В нашем отделении мы используем современную технологию — герниопластку, которая выполняется ненатяжным методом с использованием сетчатых имплантатов. Такой способ оперативного лечения считается „золотым стандартом“ при данной патологии: установка импланта надежно укрепляет брюшную стенку, что резко снижает риск рецидива и ускоряет восстановление», — уточнил Мишин.

Обычно пациентам вместо разрезов делают несколько проколов.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках выпячивания.

Записаться на консультацию к Дмитрию Мишину можно через терапевта или хирурга поликлиник Подлипки и № 2, либо лично в хирургическом корпусе № 7 в любой будний день, кроме четверга, с 14:00 до 15:00.