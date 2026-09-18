Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Экопозитив»

Начался прием заявок на всероссийскую премию «Экопозитив-2026». Участвовать могут люди любого возраста, инициативные группы и организации, которые занимаются защитой природы, экологическим просвещением, защитой экологических прав или реализуют проекты по улучшению окружающей среды. Об этом напомнили в Минэкологии Подмосковья.

В этом году премия включает восемь номинаций. Среди них — «Медиа в экосфере», «Экологические инициативы: Экопросвещение», «Экологические инициативы: Зоозащита», «Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем», «На защите экоправ», а также направления для общественных организаций и бизнеса.

«Я надеюсь, что жители Подмосковья, которых волнуют проблемы экологии, примут активное участие в конкурсе. Мы, в свою очередь, окажем мероприятию необходимую поддержку», — сказал министр экологии региона Тихон Фирсов.

В каждой номинации выберут двух победителей. Одного определит жюри, второго — участники народного голосования.

Заявки принимают до 25 октября. Церемония награждения состоится в Москве в декабре. Победители получат статуэтки из природного камня, дипломы и памятные подарки от партнеров.

Премию ежегодно проводит экологическое Движение «ЭКА». Подробнее об участии можно узнать на сайте премии «Экопозитив».