Рейды по соблюдению правил безопасности на водоемах прошли в Подмосковье

В последние выходные сентября сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья. Специалисты проверяли соблюдение требований безопасности, техническое состояние маломерных судов и наличие необходимых документов у судоводителей.

Старший государственный инспектор Северного инспекторского отделения Андрей Синельников вместе с инспекторами Надеждой Сиразиевой и Олегом Руденко патрулировал акватории рек Волги и Дубны.

Они проконтролировали соблюдение правил эксплуатации маломерных судов. Отдельное внимание уделили детям: инспекторы проверяли наличие спасательных жилетов у несовершеннолетних пассажиров и объясняли родителям требования безопасности. Беседы также проводили с рыбаками и отдыхающими. В отношении судоводителей, нарушивших установленные правила, оформили административные материалы.

Проверки состоялись и на Рузском и Озернинском водохранилищах. Там работу проводили руководитель инспекторского участка № 6, старший государственный инспектор Геннадий Волконенков и государственный инспектор Владимир Нечаев.

Специалисты осматривали состояние судов и проверяли документы у их владельцев. Судоводителям напомнили о дополнительных рисках в осенний период, когда погода может быстро меняться, а вода становится значительно холоднее.

В ГИМС рекомендуют перед выходом на воду убедиться в исправности судна, проверить спасательные средства и документы, а также ознакомиться с прогнозом погоды. При неблагоприятных метеоусловиях от выхода на акваторию следует отказаться.