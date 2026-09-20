Выездное голосование на удаленных территориях провели в Можайском округе

Во второй день выборов автобус с членами участковой избирательной комиссии объехал несколько удаленных точек муниципалитета. Жители поселков и деревень смогли проголосовать рядом с домом, не выезжая на основной участок.

Первой точкой стал поселок Бородинского лесничества. С 12:00 на улице Утицкой работал выездной пункт голосования.

Местные жители подготовили творческую программу, для избирателей и членов комиссии выступили с мордовским танцем, всех угощали блинами по традиционному рецепту из Мордовии. Наблюдатель от Общественной палаты на участковой избирательной комиссии № 1614 Иван Морозов отметил, что гостей встретили очень весело, а у наблюдателей все под контролем.

С 13:00, возможность проголосовать рядом с домом появилась у жителей деревни Семеновское. Члены комиссии с переносной урной приняли голоса всех присутствующих. Многие приходили семьями, с детьми и пожилыми родственниками — для них такая форма голосования особенно удобна.

В 13:50 избирателей ждали в поселке Бородинского музея. Там, во дворе у детской площадки, участники клубов исторической реконструкции и сотрудники музея-заповедника «Бородинское поле» подготовили зону больших пазлов.

Для жителей и гостей приехали «гусары», «гренадер» и «боец Великой Отечественной войны». Можно было не только проголосовать, но и прикоснуться к истории родного края, сделать фото, пообщаться с реконструкторами.

Почетным гостем на этой точке стал директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев. Он отметил, что музей должен работать для людей, создавая атмосферу праздника и встречи с историей.

Выездное голосование на удаленных территориях — это возможность для каждого жителя округа принять участие в выборах. Участки будут открыты до 20:00 20 сентября.