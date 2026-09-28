Юбилей храма Священномученика Константина Богородского отметили в Ногинске

В Ногинске прошли торжества по случаю 25-летия со дня Великого освящения храма священномученика Константина Богородского. Праздничные мероприятия возглавил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Божественную литургию совершили епископ Николай, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, настоятель храма протоиерей Валерий Немцов и духовенство Богородского благочиния.

После богослужения владыка Николай обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским словом. В рамках торжеств также состоялось вручение архиерейских грамот прихожанам, которые многие годы трудились на благо храма. Награды получили Надежда Грачева, Яна Фролова и Галина Грачева.

История храма началась в 1997 году, когда Русской Православной Церкви передали полуразрушенное здание 1933 года постройки. После реконструкции храм был открыт: в 2000 году состоялось малое освящение, а в 2001 году — Великое освящение, которое провел архиепископ Можайский Григорий.

Сегодня храм является не только местом богослужений, но и центром социальной и просветительской работы. При нем действует воскресная учебно-воспитательная группа «Родничок», а прихожане и духовенство помогают жителям округа, посещают социальные учреждения, школы и больницы.