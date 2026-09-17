Еще 8 тысяч частных домов подключили к газу в Подмосковье по льготной программе

В Московской области активно развивается программа социальной газификации, в рамках которой уже подключено 8 тысяч частных домов. Об этом рассказал министр энергетики региона Сергей Воропанов.

С начала года специалисты «Мособлгаза» проложили почти 390 километров новых сетей. Сейчас строительные бригады трудятся одновременно в 37 населенных пунктах, среди которых Лапино (Ступино), Тучково (Рузский округ) и Новинки (Солнечногорск). Лидерами по количеству выполненных подключений стали Солнечногорский, Раменский и Дмитровский городские округа — в каждом из них реализовано свыше 500 подключений.

«Цифры Социальной газификации в Подмосковье наглядно демонстрируют востребованность программы у жителей региона. Мы продолжим наращивать темп: в планах до конца года довести число подключений до 18 тысяч домов, чтобы как можно больше семей смогли оценить преимущества современного, надежного и экономичного энергоснабжения», — подчеркнул Сергей Воропанов.

Программа охватывает более 3,1 тысячи населенных пунктов и 1,4 тысячи садовых товариществ, расположенных в их границах. Проверить возможность подключения своего дома жители могут с помощью интерактивной карты газификации.