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    Подмосковная боксерша Чумгалакова выиграла золото чемпионата Европы

    Фото: Федерация бокса России

    Представительница Московской области Юлия Чумгалакова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по боксу в Софии (Болгария). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В финальном поединке в весовой категории до 48 килограммов Чумгалакова (Долгопрудный) единогласным решением судей победила украинку Анну Охоту со счетом 5:0. Для 28-летней спортсменки этот титул стал третьим в карьере на чемпионатах Европы — ранее она побеждала в 2019 и 2024 годах.

    «Бой прошел хорошо. В первом раунде я немножечко волновалась, но потом собралась, и все получилось. Спасибо главному тренеру сборной, другим тренерам, которые меня готовили. Это совместная работа. Я счастлива. Стала трехкратной чемпионкой Европы. Как это может не радовать? Спасибо всем, кто за меня болел», — сказала трехкратная чемпионка Европы Юлия Чумгалакова.

    Накануне в полуфинале подмосковная спортсменка Людмила Воронцова (Долгопрудный) в весовой категории до 57 кг победила турчанку Эзру Йылдыз Кахраман со счетом 3:2 и вышла в финал. 25 сентября спортсменка выйдет на ринг в борьбе за золото и титул.

    Чемпионат Европы по боксу проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном. Золото россиянки Юлии Чумгалаковой стало первой наградой высшей пробы для сборной России на турнире в Болгарии.

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