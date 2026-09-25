Подмосковная боксерша Чумгалакова выиграла золото чемпионата Европы

Представительница Московской области Юлия Чумгалакова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по боксу в Софии (Болгария). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном поединке в весовой категории до 48 килограммов Чумгалакова (Долгопрудный) единогласным решением судей победила украинку Анну Охоту со счетом 5:0. Для 28-летней спортсменки этот титул стал третьим в карьере на чемпионатах Европы — ранее она побеждала в 2019 и 2024 годах.

«Бой прошел хорошо. В первом раунде я немножечко волновалась, но потом собралась, и все получилось. Спасибо главному тренеру сборной, другим тренерам, которые меня готовили. Это совместная работа. Я счастлива. Стала трехкратной чемпионкой Европы. Как это может не радовать? Спасибо всем, кто за меня болел», — сказала трехкратная чемпионка Европы Юлия Чумгалакова.

Накануне в полуфинале подмосковная спортсменка Людмила Воронцова (Долгопрудный) в весовой категории до 57 кг победила турчанку Эзру Йылдыз Кахраман со счетом 3:2 и вышла в финал. 25 сентября спортсменка выйдет на ринг в борьбе за золото и титул.

Чемпионат Европы по боксу проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном. Золото россиянки Юлии Чумгалаковой стало первой наградой высшей пробы для сборной России на турнире в Болгарии.