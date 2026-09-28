Областной фестиваль русских народных инструментов прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел IV областной фестиваль-конкурс русских народных инструментов «Серебряные виртуозы», объединивший участников старшего поколения из разных городов Подмосковья. Музыканты показали, что активное долголетие — это возможность продолжать творить, развиваться и делиться своим опытом.

IV областной фестиваль-конкурс русских народных инструментов «Серебряные виртуозы» прошел в Воскресенске и собрал любителей народной музыки из разных уголков Подмосковья. Участники представили свои выступления на баянах, балалайках, домрах и других инструментах, продемонстрировав мастерство, которое приходит благодаря многолетнему опыту.

Конкурс стал частью проекта «Активное долголетие», направленного на сохранение интереса к творчеству, общению и новым возможностям для людей старшего возраста.

«Я играю на баяне уже более 60 лет. Для меня сцена — лучшее лекарство от всех хворей. Как только беру инструмент в руки, спина выпрямляется, а пальцы сами помнят каждую клавишу. Здесь я чувствую себя молодым», — поделился участник конкурса 88-летний Анатолий Корнеевич.

Помимо конкурсной программы, для гостей подготовили творческие мастер-классы и ярмарку ремесленников. Участники смогли познакомиться с традиционными видами творчества, попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве и увидеть работы мастеров.

Особое настроение фестивалю добавило выступление образцового коллектива фольклорного театра «Вечерка». Ярким моментом программы стало исполнение музыкальных произведений на деревянных ложках — необычный номер показал, как привычный предмет может превратиться в настоящий инструмент.

«Серебряные виртуозы» стали не только музыкальным конкурсом, но и площадкой для общения, обмена опытом и встречи единомышленников. Подобные мероприятия помогают людям старшего поколения сохранять активность, раскрывать таланты и чувствовать свою востребованность.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» можно в Комплексном центре «Воскресенский». Записаться на занятия можно по телефону 8 (496) 442-30-09 или лично по адресу: Воскресенск, улица Победы, дом 30.