Медики и пациенты проголосовали на избирательном участке в Можайской больнице

Главный врач Можайской больницы Александр Акименко пришел на участок вместе со своей семьей. По его словам, участие в выборах — важный шаг для каждого гражданина. В числе первых проголосовал и врач анестезиолог-реаниматолог Александр Пикалев.

«Я на дежурстве, и очень удобно, что участок открылся прямо в здании поликлиники. Не нужно никуда ехать — можно быстро зайти и отдать свой голос, а затем вернуться к работе. Считаю, что это правильное решение», — сказал Александр Пикалев.

Для пациентов, которые подали соответствующие заявки и не смогли самостоятельно посетить участок, члены участковой избирательной комиссии прошли по палатам стационара. За соблюдением процедуры следила председатель местного Штаба общественных наблюдателей Анна Леванова. Таким образом, избиратели, находящиеся на лечении, также смогли исполнить гражданский долг, не покидая медицинского учреждения.