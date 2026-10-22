Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 октября

В Шатурском лесничестве 22–24 октября ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

На большей части территории Московской области в эти дни прогнозируется II класс пожарной опасности, в Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 8–12°C, ночью — от 0°C до плюс 7°C. Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».