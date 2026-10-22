360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 октября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Шатурском лесничестве 22–24 октября ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

    На большей части территории Московской области в эти дни прогнозируется II класс пожарной опасности, в Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс.

    Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 8–12°C, ночью — от 0°C до плюс 7°C. Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди.

    В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

    Читайте также

    В музее «Новый Иерусалим» пройдут мастер-классы по росписи футболок

    Интеллектуальную игру провели ко Дню учителя в Чехове

    Подмосковный врач Нестерова развеяла мифы об опасности сдачи крови

    Еще тысяча жителей Подмосковья вступила в регистр доноров костного мозга

    Школу и детский сад построят в деревне Федурново в 2029 году

    Более 500 волонтеров Подмосковья приняли участие в помощи бездомным животным

    Представитель омбудсмена Подмосковья навестил бойцов СВО в центре им. Мещерякова

    В Подмосковье прошли реабилитацию около 3,6 тысячи участников СВО

    Екатерина Агеева

    Пешеходные дорожки к детсаду и школе отремонтировали в Серпухове

    Совет главных врачей Подмосковья рассмотрел вопросы работы медорганизаций

    Коммунальщики Московского военного округа завершили осенние осмотры объектов

    Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил многодетные семьи с праздником