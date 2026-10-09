Интеллектуальную игру провели ко Дню учителя в Чехове

День учителя в Училище олимпийского резерва № 4 в Чехове решили отметить не только концертом, но и интеллектуальной игрой «100 к одному». Соревновались команды педагогов и студентов четвертого курса.

Началось мероприятие с торжественной части. Почетные гости — трехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Ольга Брусникина и заместитель главы Чехова Вадим Шевырев — поздравили учителей с самым профессиональным праздником и пожелали ребятам ценить то время, которое они проводят со своими педагогами, перенимая их опыт.

Правила игры были просты: командам нужно было предлагать варианты ответов на заданный вопрос. За каждое верное предположение начислялись баллы. Во втором раунде всю таблицу с ответами заполнили учителя, а в третьем — студенты. В итоге победила дружба.