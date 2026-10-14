Коммунальщики Московского военного округа завершили осенние осмотры объектов

Жилищно-коммунальные службы Московского военного округа завершили осеннюю проверку обслуживаемой инфраструктуры. Специалисты оценили состояние более 10 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, обследовали инженерные системы и определили объемы работ, которые могут войти в планы ремонта на следующий год.

В рамках осмотров проверили около 500 объектов теплоснабжения и более 700 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Ревизия охватила 750 километров сетей водоотведения и 930 километров водоснабжения. Кроме того, специалисты обследовали свыше 30 объектов электросетевого хозяйства.

Одной из основных задач стало определение готовности зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период. Комиссии уточнили перечень необходимых текущих работ и выявили объекты, которые могут потребовать капитального ремонта.

Если обнаруживались признаки повреждений, коммунальные службы направляли заявки на дополнительную диагностику с помощью мобильного аппаратно-программного комплекса «Стрела-П». Он предназначен для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций.

Проверки включали осмотр технических этажей, подвалов, чердаков и подсобных помещений. В этих зонах специалисты могли выявить, в частности, следы подтопления, протечки кровли и трещины в стенах.

Собранные сведения станут основой для планирования текущего и капитального ремонта.