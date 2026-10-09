Школу и детский сад построят в деревне Федурново в 2029 году

В деревне Федурново городского округа Балашиха начинаются подготовительные работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

В состав комплекса войдут школа на 275 мест и детский сад на 100 мест. Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь комплекса составит 8,7 тысячи квадратных метров, из них школа — семь тысяч квадратных метров, детский сад — 1,6 тысячи квадратных метров. В здании разместят учебные классы, групповые помещения со спальнями и игровыми зонами, спортивный зал, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, кабинеты для творчества и музыки.

Открыть новое образовательное учреждение планируется в 2029 году.