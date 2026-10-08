Совет главных врачей Подмосковья рассмотрел вопросы работы медорганизаций

В Доме Правительства Подмосковья прошло заседание Совета главных врачей при региональном Минздраве Участники обсудили текущие вопросы работы медицинских организаций, помощь жителям и задачи по развитию системы здравоохранения. Директор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Гамеева была избрана заместителем председателя Совета.

В заседании приняли участие руководители медицинских учреждений региона, представители регионального Минздрава и Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

«Важно, чтобы управленческие решения учитывали как задачи системы, так и реальные потребности медицинских организаций и жителей. Такая совместная работа помогает повышать качество и доступность медицинской помощи», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во время встречи рассмотрели работу с обращениями жителей, финансово-хозяйственную деятельность учреждений, составление эффективного расписания и организацию труда медицинского персонала.

Отдельный блок посвятили системе родовспоможения. Также участники обсудили деятельность профсоюза по сохранению здоровья сотрудников медицинских организаций и организацию для них санаторно-курортного лечения.