Более 500 волонтеров Подмосковья приняли участие в помощи бездомным животным

В Подмосковье проходит ежегодная благотворительная акция «Дай лапу», участники которой помогают приютам и животным, оставшимся без хозяев. К проекту присоединились более 500 активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Акция продлится до 18 октября: добровольцы привозят подопечным корм и лекарства, а также помогают подготовить приюты к зиме. Об этом сообщили в региональном министерстве по информационной и молодежной политики.

Одной из основных площадок проекта стал Наро-Фоминск. Здесь добровольцы посетили Центр помощи бездомным животным «Берегиня» и передали сотрудникам сухие и влажные корма, а также необходимые для содержания питомцев товары.

К поездке присоединилась представитель Общественной палаты Московской области, певица Ольга Бурлуцкая. Она много лет поддерживает приюты и отметила, что забота о животных требует значительных усилий и ресурсов. По ее словам, особенно важно, что к такой работе активно подключается молодежь.

Помощь в рамках акции получают не только кошки и собаки. Активисты из Черноголовки планируют посетить специализированный приют для лошадей, где животным обеспечивают медицинский уход и заботу в пожилом возрасте. Волонтеры привозят постояльцам сено, морковь и яблоки, а также помогают сотрудникам содержать в чистоте загоны.

Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться в штаб своего муниципалитета. Контакты местных отделений опубликованы на сайте «Волонтеры Подмосковья». Также можно заполнить анкету на официальном портале движения, нажав кнопку «Стать волонтером», и выбрать подходящее направление помощи.