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    Еще тысяча жителей Подмосковья вступила в регистр доноров костного мозга

    Фото: Минздрав МО

    Жители Подмосковья могут войти в федеральный регистр доноров костного мозга, чтобы спасти жизни пациентов с патологиями кроветворной системы. Об этом рассказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

    Костный мозг отвечает за постоянное производство клеток крови, и при тяжелых заболеваниях единственным шансом на спасение становится его трансплантация.

    "Взятие 5 % стволовых клеток безопасно для донора, поскольку их количество быстро восстанавливается. Для пациента трансплантация — это реальная возможность сохранить жизнь. С начала года в регистр доноров вступили более 1,1 тысячи жителей Подмосковья — на 151 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Глеб Марнов.

    Стать донором может любой здоровый человек от 18 до 45 лет, хотя специалисты рекомендуют присоединяться к регистру до 35 лет. Для этого нужно подать заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье». После этого с кандидатом свяжется сотрудник центра крови для назначения визита.

    Во время визита у донора берут кровь для HLA-типирования, которое определяет генетическую совместимость. Шанс совпадения составляет всего 1 к 10 000, поэтому расширение базы данных критически важно.

    Подробная информация о процедуре доступна на сайте донорского движения Московской области.

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