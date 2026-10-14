В музее «Новый Иерусалим» пройдут мастер-классы по росписи футболок

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» пройдут мастер-классы по созданию кастомизированных футболок «Создай свой неповторимый стиль». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Вдохновением для дизайна станет выставка «Федоськино: где живет душа», которая проходит в музее. В основу рисунка лягут узоры и композиции с представленных на ней предметов — мотивы народного художественного промысла.

Участники попробуют себя в роли дизайнера: создадут принт и нанесут его на футболку. Помогать на каждом этапе будут креативные спикеры Инна Цай и Анна Лавушкина — они помогут разработать дизайн и подобрать элементы кастомизации.

По данным министерства, внимание уделят не только результату, но и процессу: тому, как мысль обретает форму и как эмоция становится визуальным высказыванием. Все необходимые для работы материалы предоставит организатор мастер-класса.

Занятия запланированы на 17 октября и 5 декабря, начало в 15:00. Возрастное ограничение — 0+. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим»: https://njerusalem.ru/programs/programmy-k-vystavkam/master-klassy-po-sozdaniyu-kastomizirovannykh-veshchey-futbolki-i-breloki-sozday-svoy-nepovtorimyy-s/