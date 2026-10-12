Представитель омбудсмена Подмосковья навестил бойцов СВО в центре им. Мещерякова

пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области 8 октября посетил Семейный центр имени А. И. Мещерякова. Он проверил условия проживания и соблюдение прав участников СВО, проходящих реабилитацию, сообщили в госоргане.

В учреждении сейчас находятся свыше 100 бойцов с нарушениями слуха и зрения.

«Им помогают не только восстановиться, но и предоставляют широкий спектр социальных услуг, помогают освоить новые профессии, в том числе специалиста по доступной среде, юриста, гончара и плотника, — отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

Сотрудники аппарата регулярно посещают такие учреждения, чтобы узнать, какая требуется помощь.

Во время встречи военнослужащим разъяснили правила получения социальной поддержки, выплат и компенсаций, рассказали об изменениях в законодательстве и раздали информационные материалы.