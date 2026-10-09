В Подмосковье прошли реабилитацию около 3,6 тысячи участников СВО

Более трех тысяч ветеранов СВО прошли реабилитацию в региональных центрах Подмосковья. Работу учреждений и восстановление ветеранов обсудили на выездном заседании попечительского совета госфонда «Защитники Отечества» в центре образования, ресоциализации и медицинской реабилитации РГСУ «Чайковский» в Клину.

Участники заседания осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс центра. Там ветераны занимаются на специализированных тренажерах для пользователей протезов рук и ног, учатся ходить, пользоваться электро- и активными колясками.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что специалисты Российского государственного социального университета и союза «Кибатлетика» разработали и апробировали в центре методики реабилитации людей с ампутацией. Эти подходы вошли в программы протезно-ортопедических центров. Непосредственно в «Чайковском» реабилитацию прошли около 650 ветеранов СВО.

В других учреждениях региона организовали помощь бойцам с разными нарушениями здоровья. В «Ясенках» в Подольске действуют 11 программ восстановления, а Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде специализируется на работе с ветеранами с тяжелыми нарушениями слуха и зрения. Протезирование и комплексную реабилитацию проводят в центрах в Коломне и Фрязине. В Электростали работает центр для участников СВО с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В «Чайковском» трудится фельдшером ветеран СВО Николай Яшин. До начала спецоперации он работал в Клинской больнице, а после тяжелого ранения прошел реабилитацию и присоединился к команде центра.

«Мне очень нравится в центре. Мы все здесь — одна большая семья. Каждый раз, приезжая на смену, я понимаю, что могу встретить тех, с кем служил. Сейчас здесь находятся два таких бойца. Одному из них я и там обрабатывал раны, делал перевязки. Вот встретились снова», — рассказал Яшин.