Пешеходные дорожки к детсаду и школе отремонтировали в Серпухове

В Серпухове привели в порядок пешеходную дорожку к детскому саду № 51 «Центр детства» и маршрут от улицы Пушкина к школе № 12. Работы выполнены за счет областного и местного бюджетов.

Первый адрес — дорожка к детскому саду № 51 «Центр детства»: от дома № 5 на улице Новой в сторону Юбилейной, 12. Жители просили обновить этот путь не один год. Ежедневно сад посещают около 350 воспитанников, этой же дорогой пользуются школьники, родители с колясками и жители микрорайона Ивановские Дворики.

Второй объект — пешеходный маршрут от улицы Пушкина к школе № 12. Дорожка востребована: каждый день по ней ходят школьники и жители близлежащих многоквартирных домов. Этот участок стал одним из восьми, которые ремонтируют за счет средств местного бюджета.

«За каждой дорожкой — путь ребенка в сад, дорога в школу, прогулка с коляской. Из таких деталей складывается комфорт и безопасность округа», — прокомментировал Алексей Шимко.