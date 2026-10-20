В Шаховской сдали в аренду участок под ИЖС за 60 тысяч рублей в год

В Московской области с 12 по 16 октября 2026 года провели 61 аукцион по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок недели снова реализовали в городском округе Шаховская, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.

Участок под индивидуальное жилищное строительство площадью чуть больше 25 соток расположен в деревне Рождественно. В торгах участвовали всего два претендента. Итоговый размер годовой аренды минимально вырос и составил 60 407,88 рубля в год.

В комитете отметили, что подмосковные земельно-имущественные торги — простой и доступный инструмент для тех, кто хочет приобрести землю или недвижимость. С начала 2026 года победителям аукционов в округе Шаховская передали в аренду 112 земельных участков, еще 85 — в собственность.

Найти свой вариант можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где сейчас размещено более 2 тыс. лотов. Комитет также публикует информацию о закупках и торгах Подмосковья в мессенджере «Макс».