Число услуг на портале госуслуг Подмосковья выросло вдвое за пять лет

За пять лет количество услуг на региональном портале госуслуг Московской области выросло более чем в два раза — с 213 до 449. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал работает с 11 октября 2012 года, к нему присоединились 8,4 млн пользователей с подтвержденной учетной записью ЕСИА. С начала 2026 года в электронном виде подано свыше 4,9 млн заявлений.

«Портал госуслуг Подмосковья остается флагманом среди электронных платформ региона. А за последние 5 лет — с октября 2021 года — количество услуг выросло более чем в 2 раза, с 213 до 449. Наши жители продолжают получать онлайн-услуги в привычном для них формате. Рождение ребенка, приобретение земельного участка, услуги для специалистов и бизнеса — на портале можно найти сервисы практически для любой ситуации. С начала года в электронном виде подано свыше 4,9 млн заявлений. Стабильность показывает и самая популярная услуга: из года в год “Выписка из домовой книги” является наиболее востребованной. Например, за 9 месяцев 2026 года ею воспользовались уже 642,5 тысячи раз», — поделились в ведомстве.

На портале доступно более 50 проактивных и порядка 30 комплексных услуг. Искусственный интеллект подключен более чем к 80% услуг: он автоматически распознает загруженные документы и определяет, корректны ли они, а при необходимости файл можно заменить до отправки заявления в ведомство. Многодетные семьи по одному заявлению могут получить удостоверение, соцкарту, компенсацию за ЖКУ, выплату на обучающегося и льготное питание в школе.

В 2026 году в личном кабинете пользователей заработал сервис «Платежи», который автоматически ищет по данным в профиле неоплаченные счета, штрафы, налоги и пошлины и предлагает список для оплаты. С августа 2025 года на портале работает умный помощник Добробот: за это время он провел 91 тыс. консультаций по 136 услугам в 15 направлениях — от земельных вопросов и соцвыплат до образования, здравоохранения, транспорта, жилья, строительства, экологии, культуры, спорта и поддержки бизнеса.