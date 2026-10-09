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    Около 210 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

    В Московской области продолжается кампания по иммунизации детей против гриппа. О масштабах вакцинации и доступных форматах ее проведения рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

    На данный момент прививку сделали почти 210 тысячам детей.

    «Вакцинация помогает снизить риск заболевания и тяжелого течения инфекции, поэтому особенно важно защитить детей. Для удобства родителей прививку можно сделать не только в поликлинике, но и организованно в детском саду или школе», — отметил Максим Забелин.

    Перед введением препарата ребенка обязательно осматривает врач. Медики используют современные отечественные вакцины.

    Записаться на прием в поликлинику можно через портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», чат-бота Дениса в «Макс» или по номеру 122.

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