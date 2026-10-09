Около 210 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается кампания по иммунизации детей против гриппа. О масштабах вакцинации и доступных форматах ее проведения рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

На данный момент прививку сделали почти 210 тысячам детей.

«Вакцинация помогает снизить риск заболевания и тяжелого течения инфекции, поэтому особенно важно защитить детей. Для удобства родителей прививку можно сделать не только в поликлинике, но и организованно в детском саду или школе», — отметил Максим Забелин.

Перед введением препарата ребенка обязательно осматривает врач. Медики используют современные отечественные вакцины.

Записаться на прием в поликлинику можно через портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», чат-бота Дениса в «Макс» или по номеру 122.