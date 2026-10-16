Лекция о Покровском храме прошла в деревне Таширово в Наро-Фоминске

13 октября в Доме культуры «Таширово» состоялся тематический вечер, организованный Щербатовским Нарским историческим обществом. Встреча была посвящена истории местной усадьбы и Покровской церкви и приурочена к престольному празднику поселения — Покрову Пресвятой Богородицы, а также к ряду памятных дат 2026 года.

Мероприятие объединило несколько значимых юбилеев: 150-летие со дня обновления Покровского храма (1876 г.), 125-летие со дня кончины его настоятеля иерея Николая Архангельского (1901 г.), 95-летие с момента закрытия церкви советскими властями (октябрь 1931 г.) и 85-летие со дня утраты старинного храма XVIII века в период немецкой оккупации села (1941 г.).

Председатель Щербатовского общества Геннадий Подбородников познакомил слушателей с ключевыми вехами развития Ташировского имения, его владельцами и судьбами местных жителей. Доклад опирался на уникальные материалы из российских государственных архивов и зарубежных частных коллекций.

Отдельным событием вечера стало выступление потомка ташировских священнослужителей — кандидата исторических наук, кандидата богословия, доцента кафедры теологии МГЛУ иерея Димитрия Сафонова. Он подробно рассказал о научно-исследовательской работе над жизнеописанием своих предков, настоятелей храма иерея Николая Архангельского и протоиерея Алексия Честнова, а также о судьбе прихода в XX столетии.

Встреча собрала 25 краеведов и жителей из Таширова, Наро-Фоминска, Москвы, Новинского и Любанова. На мероприятии присутствовали действующий настоятель Покровской церкви иерей Андрей Рыбаков и прихожане. Гостям продемонстрировали редкие исторические материалы, включая ранее не публиковавшиеся архивные документы, портреты и личные фотографии владельцев усадьбы.