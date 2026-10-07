Вышитую карту Подмосковья представят на конференции в Подольске
В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 22 октября пройдет конференция «Сила традиций: путь к единству», приуроченная к Году единства народов России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Главным событием станет презентация вышитой карты Подмосковья, которую с марта создавали около 70 мастеров из домов культуры 56 округов.
Каждый фрагмент вручную отражает особенности территории — ее историю, традиции, ремесла, достопримечательности и природные символы.
Программа также включает обсуждение сохранения нематериального культурного наследия, практические занятия для работников сферы культуры и обмен опытом. Завершит мероприятие концерт органной музыки.
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