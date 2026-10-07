360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Вышитую карту Подмосковья представят на конференции в Подольске

    В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 22 октября пройдет конференция «Сила традиций: путь к единству», приуроченная к Году единства народов России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Главным событием станет презентация вышитой карты Подмосковья, которую с марта создавали около 70 мастеров из домов культуры 56 округов.

    Каждый фрагмент вручную отражает особенности территории — ее историю, традиции, ремесла, достопримечательности и природные символы.

    Программа также включает обсуждение сохранения нематериального культурного наследия, практические занятия для работников сферы культуры и обмен опытом. Завершит мероприятие концерт органной музыки.

    Читайте также

    Встреча семей участников СВО прошла в Можайске

    Почти 3 тысячи жителей Дубны сделали прививку против гриппа за 2 недели

    Каширский региональный оператор установил еще около 300 новых контейнеров

    Подмосковный врач Григорьева дала юным спортсменам советы по правильному отдыху

    Наталья Григорьева, заведующая детским реабилитационным ортопедическим отделением Московской областной детской клиническ

    Интерактивную выставку «Яблоко Ньютона» откроют в Люберцах 8 октября

    «Швабе» и МФТИ объединят усилия в области микроэлектроники

    Урок мужества прошел в одной из школ Богородского округа

    Спортсмен из Химок стал призером этапа Кубка России по пулевой стрельбе

    Военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ» прошла в Воскресенске

    Подача отопления в многоквартирные дома началась в Химках

    Подмосковные врачи вернули качество жизни женщине с пролапсом тазовых органов

    Врач за работой

    Терапевт Ангелина Дмитрашко начала прием пациентов в поликлинике № 3 в Коломне