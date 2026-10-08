Женская консультация в Истре получила новый аппарат КТГ

Женская консультация № 1 в Истре получила новый аппарат кардиотокографии. Оборудование приобрели за счет средств электронных родовых сертификатов, которые направляются на финансирование медицинской помощи женщинам во время беременности и родов.

Как рассказала заведующая консультацией Огулшат Розыева, кардиотокограф позволяет одновременно отслеживать сердцебиение и двигательную активность ребенка, а также сокращения матки. Эти данные помогают специалистам оценивать внутриутробное состояние плода.

При беременности без осложнений обследование начинают проводить с 32 недель и повторяют при каждом посещении врача. Если у пациентки выявлены нарушения, в том числе задержка роста плода или проблемы с плацентой и маткой, наблюдение с помощью КТГ начинают с 28 недель.

Новое оборудование особенно востребовано в амбулаторной практике, поскольку контроль состояния плода необходим всем беременным. При наличии жалоб исследование может проводиться еженедельно.

«Учитывая наше приобретение, сейчас в нашей женской консультации уже два новых аппарата кардиотокографии, и это, конечно, плюс — чтобы женщины не ждали долго эту процедуру и ожидание в женских консультациях не затягивалось», — отметила Огулшат Розыева.

Обычно запись показателей занимает от 15 до 30 минут. Заведующая посоветовала будущим мамам приходить на процедуру после еды, поскольку во время исследования специалисты оценивают не только сердцебиение, но и движения плода, его состояние и маточную активность.