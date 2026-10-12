Молодых аграриев Подмосковья пригласили на образовательную программу

Молодые специалисты, студенты, аспиранты и начинающие предприниматели Подмосковья могут подать заявки на участие в пятом потоке агрофинтех-акселератора Россельхозбанка. Программа поможет развить технологические проекты для сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и смежных направлений финансового сектора. Прием заявок продлится до 26 октября включительно.

Участники смогут доработать свои разработки до готовых к проверке рыночного спроса продуктов, составить финансовую модель и подготовить стартапы к привлечению инвестиций. Работать над проектами они будут вместе с отраслевыми наставниками и трекерами. Также программа предусматривает подготовку решений к запуску пилотных проектов.

Авторы наиболее перспективных разработок получат дальнейшее сопровождение и возможность испытать свои решения на действующих производствах. Им также могут предложить поддержку венчурной студии банка, профильные стажировки и варианты трудоустройства. Финалисты смогут представить свои проекты представителям агроинвестиционного клуба, крупным сельхозпредприятиям и потенциальным венчурным инвесторам.

Подать заявку можно на платформе «РСХБ.Цифра» по ссылке.