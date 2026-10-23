Детский оздоровительный комплекс в Шаховской открыли после капремонта

В муниципальном округе Шаховская 23 октября открыли обновленный Шаховской детский оздоровительный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Здание на улице 1-й Советской построили в 1983 году, капитальный ремонт позволил обновить его и создать современные условия для тренировок и соревнований. Специалисты отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, окна и двери, выполнили внутреннюю отделку помещений.

Главным пространством комплекса стал универсальный спортзал площадью более 513 кв. м. В нем установили боксерский ринг и татами, также в здании оборудовали тренажерный зал.

В комплексе предусмотрели четыре раздевалки, шесть душевых, девять санузлов и медицинский кабинет для массажа. Для организации тренировочного процесса оборудовали административные кабинеты и помещения для хранения спортивного инвентаря.

В секциях бокса, дзюдо и борьбы здесь занимаются порядка 200 спортсменов. Капитальный ремонт выполнили в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».