Подмосковный врач Афанаскин: одышка и сухой кашель – признаки фиброза легких

Постепенно нарастающая одышка может быть признаком легочного фиброза — состояния, при котором эластичная ткань легких замещается рубцовой. Об этом рассказал заведующий пульмонологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Евгений Афанаскин.

При фиброзе нежная структура органа грубеет, что приводит к полной остановке газообмена.

Часто к этому симптому добавляется сухой кашель, который пациенты игнорируют или пытаются лечить антибиотиками, теряя драгоценное время.

Главная опасность заболевания заключается в его необратимости и склонности к быстрому прогрессированию.

«Если вы замечаете, что вам все труднее дышать при обычной ходьбе, это первый звоночек о необходимости планового обследования, в частности обзорной рентгенографии легких. Фиброз крадет время, и каждый потерянный год, а иногда и месяц снижает шансы на сохранение качества жизни», — отмечает Евгений Евгеньевич.

Поводом для немедленного обращения к врачу должны стать следующие симптомы: постоянный сухой кашель, не поддающийся лечению, одышка, возникающая сначала при нагрузке, а затем и в покое, а также специфический треск в нижних отделах легких при вдохе.

«Сегодня существуют специальные антифибротические препараты, способные замедлить процесс рубцевания. Но они не имеют ничего общего с обычными таблетками от кашля и назначаются только после серьезного обследования», — предупредил врач.

Специалисты рекомендуют ежегодно проходить обследование, отказаться от курения и использовать средства защиты при работе с вредными веществами.