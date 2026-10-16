Комитет по конкурентной политике Подмосковья примет участие в конференции ФАС

Фото: Международная конференция в сфере закупок (ФАС России, 15–16 октября 2026 года) / Комитет по конкурентной политике Московской области

Комитет по конкурентной политике Московской области принимает участие в Международной конференции в сфере закупок, организованной Федеральной антимонопольной службой (ФАС России). Об этом сообщил комитет.

Мероприятие проходит 15–16 октября 2026 года с участием представителей стран ЕАЭС, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, госкорпораций, крупнейших российских заказчиков, электронных торговых площадок и экспертного сообщества. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы развития конкурентной среды, бюджетной экономии и борьбы с картелями.

Особое значение спикеры мероприятия придали развитию цифровизации закупок и применению технологий ИИ: определению справедливой цены, отбору добросовестного поставщика, анализу исполнения контракта и аналитике работы заказчиков.

«Московская область придерживается современных трендов цифровизации, а по ряду направлений занимает лидирующие позиции», — рассказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В рамках программы прошли профильные сессии, где обсуждались применение национального режима в балансе с международной конкуренцией, передовые контрактные модели закупок в строительной сфере, национальный и международный опыт корпоративных закупок, законодательные инициативы и антимонопольные риски в закупках малого объема. Заместитель руководителя комитета по конкурентной политике Московской области Евгений Кудряшов отметил, что особый интерес представляет информация спикеров ФАС России: динамика нарушений после вступления в силу постановления Правительства РФ № 1875, судебная практика по применению национального режима, работа по контролю закупок у единственного поставщика и изменения в законодательстве.

Комитет напоминает, что актуальная информация по теме закупок и земельно-имущественных торгов размещается на сайте ведомства, а также в официальных каналах в соцсетях и в «Макс».