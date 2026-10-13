Более 25 тысяч пациентов привились от гриппа в больнице в Люберцах

В Люберецком округе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В местной больнице прививки сделали уже более 25 тысяч взрослых и детей, еще свыше полутора тысяч человек вакцинировали выездные медицинские бригады на предприятиях, в организациях и торговых центрах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Сезонная прививка помогает организму подготовиться к встрече с вирусом и снизить риск тяжелого течения заболевания. Инфекционист Центральной поликлиники Люберец Елена Полунина отметила, что вакцинация рекомендована практически всем людям начиная с шестимесячного возраста.

Перед процедурой необходимо пройти осмотр терапевта. Временно отложить прививку могут посоветовать при острой респираторной инфекции или обострении хронического заболевания, например гипертонии или гастрита. В таких случаях сначала нужно стабилизировать состояние здоровья, а затем вернуться к вопросу вакцинации.

Сделать прививку можно в своей поликлинике. Записаться на прием жители могут через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также с помощью приложений «Добродел» и «Здоровье».