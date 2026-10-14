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    Цех фасовки растений построили в питомнике «Беркуново» в Шаховской

    Фото: «Беркуново»

    В Шаховской завершили строительство нового цеха по фасовке растений в питомнике «Беркуново». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию в начале октября, а общий объем инвестиций составил 60 миллионов рублей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

    Запуск площадки позволит контролировать качество посадочного материала на всех этапах — от выращивания до отгрузки. Современное оборудование обеспечивает бережную упаковку корневой системы, что способствует сохранению качества саженцев и их лучшей приживаемости после транспортировки.

    «Развитие питомниководства — важное направление для агропромышленного комплекса Подмосковья. Такие проекты помогают укреплять позиции местных производителей, обеспечивать рынок качественным посадочным материалом и развивать отечественную отрасль озеленения», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

    Предприятие развивает полный производственный цикл, включая изготовление контейнеров для растений. Питомник специализируется на выращивании культур, адаптированных к российскому климату: туй, можжевельников, рододендронов, гортензий, спирей, пузыреплодников и дерена.

    В производстве используют автоматизированные системы посадки, специализированные смеси и передовые агротехнологии.

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