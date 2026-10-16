Росгвардейцы задержали дебошира с ножом в больнице в Воскресенске

Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего жителя Воскресенска, который угрожал ножом посетителям городской больницы. Инцидент произошел 15 октября в приемном отделении медицинского учреждения, куда мужчина попал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Поводом для приезда правоохранителей стал сигнал тревоги, поступивший с больницы на пульт централизованного наблюдения. На месте росгвардейцы установили, что ранее прохожие вызвали скорую помощь мужчине, лежавшему на влажной земле.

В приемном отделении он поссорился с одним из посетителей, после чего достал нож и начал угрожать расправой ему и другим людям.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.