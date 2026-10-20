Пожарные попросили жителей Коломны не парковаться во дворах

Сотрудники 316-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» встретились с жителями микрорайона Колычево городского округа Коломна и призвали автомобилистов не загромождать внутридворовые проезды. Об этом сообщил начальник части Максим Краскин.

По его словам, жители многоквартирных домов часто заставляют машинами дворовые территории и ограничивают проезд спецтехники.

«Работники подразделения подробно разъяснили жителям, что пожарные машины должны иметь возможность беспрепятственно подъезжать к домам. Если проезд заставлен или перекрыт, огнеборцы потеряют драгоценное время, что может привести к трагедии», — сказал Краскин.

Специалисты рекомендовали оставлять место для проезда крупногабаритной техники, например пожарной автоцистерны или автолестницы. Нельзя парковать личные автомобили на площадках, отмеченных разметкой для спецтранспорта, а также использовать для стоянки повороты и узкие участки дворов.

Кроме того, пожарные посоветовали не размещать машины вблизи или на крышках пожарных гидрантов, которые могут понадобиться боевым расчетам при подключении к внешнему источнику водоснабжения. В ходе профилактических бесед горожанам напомнили единый номер экстренных служб «112» и раздали памятки с правилами безопасности.