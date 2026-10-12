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    Мингосуправления Подмосковья: подать заявку на газификацию можно в «Доброделе»

    Фото: медиасток.рф

    Жители Московской области, в населенных пунктах которых есть газ, смогут подать заявление на догазификацию дома через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

    Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в приложении через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Жилье» — «Подключение к сетям» и выбрать услугу «Заключение договора о подключении в рамках догазификации». После этого потребуется заполнить электронную форму заявления и прикрепить нужные документы.

    Для льготных категорий жителей Подмосковья в рамках президентской программы «Социальная газификация» газопровод до участка проведут бесплатно. Заплатить потребуется только за работы внутри участка, а также за комплект оборудования (плита, котел, счетчик) в рамках комплексного договора. Среди важных условий — в населенном пункте есть централизованное газоснабжение, а дом и земельный участок официально зарегистрированы.

    «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.

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