Первый детский сад открылся в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах начал работу первый детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников. Трехэтажное здание площадью более четырех тысяч квадратных метров рассчитано на 12 групп для детей от двух до семи лет. Проект реализовала группа «Самолет», сообщили в региональном Минжилполитики.

Внутри оборудовали помещения для игр, сна, приема пищи и переодевания, а также санузлы. На первом этаже разместили ясельные группы с отдельными выходами на территорию и теплыми полами. Здесь же находятся медицинский блок, пищеблок, колясочная и посты охраны.

Для занятий спортом на втором этаже обустроили зал площадью около 100 квадратных метров с детскими тренажерами и инвентарем. Рядом расположен музыкальный зал со сценой и необходимым оборудованием. В здании также предусмотрены помещения для творческих и развивающих занятий и кабинет логопеда.

На территории детского сада оборудовали игровые площадки для каждой группы. Для физкультуры предусмотрены две спортивные площадки. Участок озеленили, высадили деревья и кустарники, смонтировали освещение.

«Егорово Парк» находится примерно в 10 километрах от МКАД. В составе жилого комплекса планируют построить четыре детских сада на 1,1 тысячи мест, две школы общей вместимостью 2,3 тысячи учеников и поликлинику, рассчитанную на 305 посещений за смену.