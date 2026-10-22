Поликлинику № 1 открыли после капитального ремонта в Пушкино

Капремонт поликлиники № 1 продолжался два с половиной года. В здании площадью около 6,5 тысячи квадратных метров, построенном в 2006 году, заменили все инженерные коммуникации, сантехническое и вентиляционное оборудование, а также кровлю, лифты, системы пожарной сигнализации и оповещения. Специалисты также установили современные входные группы, новые оконные блоки и двери, благоустроили окружающую территорию.

В ближайшие дни в здании должны запустить систему кондиционирования воздуха и завершить оформление буфета и гардероба, который теперь будет находиться на первом этаже.

Максим Красноцветов отметил и новую удобную планировку кабинетов, и то, как изменились все шесть этажей поликлиники, которые теперь оформлены в едином фирменном стиле.

Поликлиника № 1 обслуживает более 100 тысяч жителей и рассчитана на 850 посещений в смену. Капитальный ремонт проведен при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».