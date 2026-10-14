ВЗУ модернизировали в поселке Горки-2 в Одинцовском округе

В поселке Горки-2 Одинцовского округа обновили оборудование водозаборного узла, который обеспечивает питьевой водой почти 2 тысячи человек. На станции установили более мощные насосы и систему дистанционного контроля, позволяющую следить за работой оборудования.

Водозаборный узел построили в 1977 году. Сегодня он находится в ведении АО «Агрокомплекс Горки-2». На станции работают три скважины, одна из которых резервная. Общая производительность составляет 1250 кубометров воды в сутки. Кроме того, на территории расположен резервуар, рассчитанный на хранение 250 кубометров чистой воды.

Новое оборудование позволяет дистанционно контролировать работу станции. Это помогает обслуживающей организации отслеживать состояние системы и своевременно реагировать на возможные неполадки.

Помимо работы самого водозаборного узла, особое внимание уделяют техническому состоянию водопроводных сетей, обслуживанию коммуникаций и оперативному устранению аварий.