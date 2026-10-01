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    В Серпухове открыли Дворец культуры «Исток» после капремонта

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    В Серпухове 30 сентября открыли Дворец культуры «Исток». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Здание 1859 года постройки капитально отремонтировали. Строители заменили крышу, выполнили гидроизоляцию фундамента и полов цокольного этажа, заменили покрытия полов, проложили новую электрику и систему отопления, установили современные системы пожарной сигнализации, пожаротушения и видеонаблюдения.

    Внутреннее пространство стало просторнее и удобнее для посетителей и участников клубных формирований благодаря перепланировке помещений. Закупили новую мебель, на каждом этаже оборудовали современные туалетные комнаты, обустроили шесть новых входов. За счет изменения количества мест в зрительном зале — теперь их 380 — увеличили межкресельное пространство. Для маломобильных людей установили специальный лифт, прилегающую территорию благоустроили и оборудовали систему водоотведения.

    На отреставрированном фасаде и в интерьерах фойе сохранили подлинную кирпичную кладку XIX века, восстановили в первоначальном виде полы под мрамор и старинные балясины на основных лестницах.

    До обновления во Дворце культуры работали 14 клубных формирований, объединявших более 200 человек. В ближайшее время планируется открыть еще пять направлений: академический вокал, театр, тайский бокс, современный танец и группа раннего развития для младших школьников. Количество участников увеличится до 600 человек.

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