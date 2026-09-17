Новый сезон «Единой школьной лиги» начался в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги» — масштабного спортивного проекта, который проходит в Московской области уже в третий раз. Торжественное открытие состоялось на стадионе имени А. Ф. Крутикова спортшколы «Трудовые резервы».

Проект появился по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». Наро-Фоминский округ с первых дней активно включился в эту работу. С каждым годом масштаб и география участников растут: если на старте проект охватывал лишь несколько школ, то в новом учебном году к лиге присоединились почти все образовательные учреждения округа. Увеличивается и количество состязаний.

«Единая школьная лига» в этом сезоне включает в себя и дисциплины Фестиваля юношеского спорта на приз главы Наро-Фоминского городского округа, которому уже более 20 лет. Спортивный год у школьников будет насыщенным: помимо муниципального этапа лиги, соревнования включают спартакиаду школьников младшего возраста «Молодая звезда» и спартакиаду «Олимпийские надежды».

Старт сезону дали соревнования по мини-футболу: на поле вышли сразу 38 команд из 19 школ округа. Честь поднять флаг и дать официальный старт соревнованиям доверили участникам команд-победителей прошлых лет. Среди них — чемпионы прошлого сезона, спортсмены школы № 3 Наро-Фоминска.

Их тренеры — учителя физкультуры Сергей Миняев и Татьяна Кальченко — не скрывают гордости за своих воспитанников: «Мы участвуем в лиге уже третий год подряд. В прошлом сезоне наши ребята представляли округ на областном этапе. Для детей такие турниры — важный этап спортивного и личностного роста. В этом году программа стала еще интереснее: добавились новые дисциплины, например настольный теннис. Это расширяет возможности ребят и помогает каждому найти свой вид спорта».

Впереди у ребят насыщенная программа, яркие матчи и новые победы в рамках «Единой школьной лиги», которая продлится до конца учебного года.