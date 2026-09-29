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    В Сергиевом Посаде открыли выставку белорусских художников

    Фото: Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

    В Сергиево-Посадском музее-заповеднике работает выставка «Беларусь. Четыре истории о родной земле». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В экспозиции представлены более 30 произведений. Среди авторов — заслуженные деятели искусств Республики Беларусь Владимир Маслеников и Виктор Барабанцев, а также члены Белорусского союза художников Елена Барановская и Семен Домарад.

    Выставка выстроена как панорамное исследование: география страны переплетается с внутренним миром художников, а природные мотивы получают философское звучание. Посетители могут совершить путешествие по самым сокровенным уголкам Беларуси и увидеть панорамный взгляд на ее красоту.

    Выпускники Белорусского государственного театрально-художественного института, ныне Белорусской государственной академии искусств, опираются на академическую школу живописи, основанную на внимательном изучении натуры.

    Выставка будет работать до 25 октября. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.

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