В Подмосковье устранили самозахваты на 1,5 тысячи участках

С начала года в Московской области выявили и устранили факты самовольного занятия земель на 1508 участках муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, работа по устранению самозахватов не является кампанией по наказанию.

«Наша главная цель — привести использование территорий в полное соответствие с законом и обеспечить справедливые поступления в бюджеты», — отметил Натаров.

Большую часть нарушений исправили через процедуру перераспределения земель. Этот механизм позволил гражданам, вышедшим за границы своих владений, легализовать занятую территорию, оформив ее в собственность и выплатив установленную стоимость. В результате бюджеты региона пополнились на 232 млн рублей. Средства направят на благоустройство, ремонт дорог и социальные нужды жителей Подмосковья.

Лидерами по числу устраненных нарушений стали Орехово-Зуевский городской округ (122 участка), Дмитровский муниципальный округ (113) и городской округ Мытищи (87). В Мытищах зафиксировали пример работы системы предостережений: инспекторы выявили самозахват участка под личное подсобное хозяйство площадью 321 квадратный метр. После официального предостережения владелец оформил занятую территорию в собственность, в бюджет округа поступило 625 295 рублей.