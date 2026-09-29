360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье устранили самозахваты на 1,5 тысячи участках

    Фото: Минимущества МО

    С начала года в Московской области выявили и устранили факты самовольного занятия земель на 1508 участках муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

    По его словам, работа по устранению самозахватов не является кампанией по наказанию.

    «Наша главная цель — привести использование территорий в полное соответствие с законом и обеспечить справедливые поступления в бюджеты», — отметил Натаров.

    Большую часть нарушений исправили через процедуру перераспределения земель. Этот механизм позволил гражданам, вышедшим за границы своих владений, легализовать занятую территорию, оформив ее в собственность и выплатив установленную стоимость. В результате бюджеты региона пополнились на 232 млн рублей. Средства направят на благоустройство, ремонт дорог и социальные нужды жителей Подмосковья.

    Лидерами по числу устраненных нарушений стали Орехово-Зуевский городской округ (122 участка), Дмитровский муниципальный округ (113) и городской округ Мытищи (87). В Мытищах зафиксировали пример работы системы предостережений: инспекторы выявили самозахват участка под личное подсобное хозяйство площадью 321 квадратный метр. После официального предостережения владелец оформил занятую территорию в собственность, в бюджет округа поступило 625 295 рублей.

    Читайте также

    Делегация из Индии посетила парк «Патриот» в Одинцовском округе

    Андрей Воробьев: Лосино-Петровский округ возглавит Сергей Горбунков

    Еженедельное совещание губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов

    Занятие по беспилотной безопасности провели для школьников в Ногинске

    В Климовске из-за самовольной замены колонки без газа остались 130 квартир

    В Люберцах достроят школу на 1500 мест к 2028 году

    Фонтан и качели появились в сквере «Журавли» в Ивантеевке после благоустройства

    Певец Майданов набрал 57,58% на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу

    Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей

    Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

    Жители Новых Химок приняли участие в выборах во второй день голосования

    Более 200 электронных справок в сфере опеки выдали в Воскресенске в 2026 году

    Почти 4 тысячи избирательных участков открыли в Подмосковье 18 сентября

    ИИ-сервис для консультаций по алкогольным лицензиям запустили в Подмосковье