Детскую книгу о безопасности дорожного движения представили в Химках

В школе № 20 городского округа Химки представили книгу «Вова и ПДД», созданную по итогам детского конкурса историй о безопасности дорожного движения. В презентации приняли участие около 500 человек, среди которых были юные авторы издания и ученики школы.

28 сентября в школе № 20 городского округа Химки состоялась презентация книги «Вова и ПДД». Мероприятие объединило около 500 участников — 30 юных авторов издания и порядка 400 школьников.

Инициатором проекта выступила Региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» Московской области.

История главного героя книги началась с проекта «Трафарет безопасности». Активисты наносили возле школ и пешеходных переходов яркие изображения с напоминаниями о правилах дорожного движения. Так появился персонаж Вова — мальчик с большими голубыми глазами, который постепенно получил свой характер и историю.

Позже организаторы решили создать книгу о Вове и приурочить ее к 90-летию Госавтоинспекции. Для этого был проведен конкурс детских работ «Вова и ПДД». За три месяца участники из разных регионов России прислали более 400 историй, лучшие из которых вошли в издание.

Главный герой книги показывает пример правильного поведения на дороге: соблюдает правила движения, внимательно относится к окружающим и использует световозвращающие элементы. Позже у Вовы появились новые друзья — Маша и Степа, а сам проект получил продолжение: в Московской области появились новые «Трафареты безопасности», мультфильмы и первый мурал, посвященный правилам дорожного движения.

Почетными гостями презентации стали главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области, заместитель генерал-майора полиции Владимир Севостьянов, генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Московской области Ирина Скалябина и заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко.

Праздничную программу открыла песня «Правила — это наш хит». Юным авторам вручили подарки — книги «Вова и ПДД» и шоперы, после чего для участников провели викторину на знание правил дорожного движения. Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива городского округа Химки.

После презентации авторы книги посетили класс правил дорожного движения, где приняли участие в чаепитии и мастер-классе по изготовлению световозвращающих закладок. В фойе школы также работала фотозона с ростовыми куклами персонажей Вовы и Маши.