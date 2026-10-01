Росгвардейцы предотвратили нападение на женщину в Воскресенске

Сотрудники Воскресенского отдела Росгвардии по Московской области предотвратили возможное нападение на 62-летнюю жительницу. Женщина сообщила, что сын запер ее в квартире и угрожает расправой.

Сообщение поступило в дежурную часть от жительницы одного из домов на Центральной улице Воскресенска. На место оперативно прибыли росгвардейцы и задержали мужчину.

Выяснилось, что 45-летний сын заявительницы во время семейного конфликта взял кухонный нож и угрожал матери расправой с его помощью.

Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.