Боксеры из Лобни стали призерами турнира памяти героя СВО Николая Давидяна

С 25 по 27 сентября в городе Конаково Тверской области прошел IV региональный турнир по боксу памяти Героя СВО Николая Давидяна. Воспитанники лобненского клуба «Храбрый мальчик» достойно представили город и завоевали 8 медалей разного достоинства.

Победителями турнира стали Елизавета Рябова, Федор Телков, Иван Ланин, Федор Казачок и Некруз Абдулложонов. Серебро завоевал их одноклубник Саянбек Кыргизбаев. Бронза досталась Александре Черниковой и Руслану Касимову. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры-преподаватели Максим Рейтер, Искандар Тагаев и Антон Пивкин.



«Можно сказать, что Лобня становится городом боксеров, потому что здесь растят людей, которые умеют стоять, держать удар и идти до конца, и ребята в очередной раз доказали это», — отметили в клубе.

В Лобне бокс — одно из самых популярных и активно развивающихся направлений. В городе работают несколько клубов и школ, где занимаются как дети, так и взрослые. Спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.