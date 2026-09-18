Подмосковные предпринимательницы представят товары на выставке «Руками женщины»

Женщины-предприниматели и самозанятые из Подмосковья смогут представить свои товары и услуги на международной выставке-ярмарке «Руками женщины». Она пройдет 18 и 19 ноября в Москве на площадке Культурного центра ГлавУпДК при МИД России в рамках международного форума «Женщина третьего тысячелетия».

К участию приглашают мастериц и производителей, которые работают в сфере сельского хозяйства и пищевой переработки, народных художественных промыслов, ремесел, дизайна, малого и среднего бизнеса и креативных индустрий. Организатором проекта выступает РОО «Интернациональный союз женщин».

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте выставки и подготовить презентацию своей продукции или услуг.

Выставка проводится более 10 лет и ранее проходила на международных площадках. В Минсельхозе Московской области отмечают, что мероприятие позволит участницам расширить деловые связи, найти партнеров и обменяться опытом с представителями бизнеса и профессиональных сообществ.